Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall: Stein beschädigt Windschutzscheibe

Ein von einem Kipplaster herabfallender Stein sorgte am Mittwoch für einen Schaden an der Windschutzscheibe eines Audis, der Lasterlenker fuhr weiter. Der Fahrer des orangenen Kipplasters, der mit Schutt beladen war, war gegen 14 Uhr auf der Amorbacher Straße unterwegs. Als dieser sich mit einem entgegenkommenden Audi A5 auf gleicher Höhe befand, fiel ein faustgroßer Stein herunter und sorgte an der Windschutzscheibe des Audis für einen Schaden von rund 1.000 Euro. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, konnte jedoch später ermittelt werden.

Neckarsulm: Außenbestuhlung von Café beschädigt

Bereits zum dritten Mal beschädigten Unbekannte Anfang der Woche die Bestuhlung eines Cafés in der Marktstraße in Neckarsulm. Der oder die Unbekannten sorgten für einen Schaden von mehreren hundert Euro, indem sie zwischen 18 Uhr am Montag und 8 Uhr am Mittwoch die Stühle und deren Sitzpolster mit einer Flüssigkeit bespritzten. Außerdem wurden Tische mit einem Farbstift beschmiert. Aufgrund der Nähe zum Zentralen Omnibusbahnhof und der Bankfiliale, könnte die Tat von Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ilsfeld: Fahrradfahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Nachdem am Mittwochmorgen ein Radfahrer mit einem Pkw in Ilsfeld kollidierte, sucht das Polizeirevier Weinsberg nach Zeugen. Die Fahrerin eines Fiat 500 war gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 1105 von Lauffen in Richtung Ilsfeld unterwegs. Als sie sich am Kreisverkehr zur Landesstraße 1100 befand, fuhr ihr der bislang Unbekannte mit seinem Zweirad in die linke Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Nach einem kurzen Gespräch fuhr er in Richtung Ortsmitte davon. Der Mann soll etwa 1,80 Meter groß sein und hatte dunkle Haare. Er trug eine kurze schwarze Fahrradhose und ein weiß-rot-blaues Oberteil. Er war mit einem Rennrad unterwegs. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell