Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall zwischen Zivilstreife und Kind bei Einsatzfahrt: Vierjährige verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Am gestrigen Dienstagmittag kam es in der Ochshäuser Straße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Zivilstreifenwagen der Polizei und einem vierjährigen Mädchen. Der Zivilwagen, der von einer 25-jährigen Kriminalbeamtin des Polizeipräsidiums Nordhessen gefahren wurde, befand sich zur Unfallzeit auf dem Weg zu einem Einsatzort in Söhrewald, während das Mädchen an einer Fußgängerampel die Fahrbahn betrat. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind verletzt und anschließend zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat die Vierjährige Prellungen und Schürfwunden davongetragen und soll das Krankenhaus heute wieder verlassen können. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12:10 Uhr. Die 25-jährige Kriminalbeamtin befand sich mit dem Dienstfahrzeug auf einer Einsatzfahrt nach Söhrewald-Wellerode. Dort hatte ein offenbar psychisch kranker Mann unmittelbar zuvor eine Gewalttat mit einer Armbrust gegenüber Angehörigen angedroht, weshalb mehrere uniformierte und zivile Beamte nach Wellerode eilten. Der Mann konnte letztlich von anderen Polizeibeamten um 12:17 Uhr widerstandslos festgenommen und später in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.

Zur Unfallzeit befuhr der Zivilwagen auf dem Weg nach Wellerode die Ochshäuser Straße, von der Lilienthalstraße kommend in Richtung Lohfelden. Laut mehrerer Zeugen war der Wagen mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Dach und Martinshorn unterwegs. An der Fußgängerampel vor der Windhukstraße wechselte die Kriminalbeamtin mit dem Wagen dann auf die Gegenfahrbahn, da die Ampel rot geworden war und ein anderes Auto dort angehalten hatte. Wie die Zeugen weiter schilderten, hatte das vierjährige Mädchen mit ihrer Mutter, die mit einem weiteren Kind im Kinderwagen unterwegs war, an der Fußgängerampel gestanden und sei bei Grün schließlich losgelaufen. Der sich von links nähernde Zivilwagen soll noch stark gebremst haben. Nichtsdestotrotz war es zum Unfall gekommen, wobei die Vierjährige von dem Wagen erfasst wurde und anschließend nach vorne auf die Straße stürzte. Die 25-jährige Polizistin erlitt einen Schock.

