Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohe-Kreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Fahrzeug mit Gegenstand zerkratzt

Das Polizeirevier Künzelsau sucht nach Zeugen, die Hinweise zu einem beschädigten Pkw in Kupferzell geben können. Der Mercedes stand am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 15.15 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schulgasse. Als der Besitzer zu seinem Auto kam, entdeckte er einen circa 1,60 Meter langen Kratzer auf der Beifahrerseite. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 079409400 entgegengenommen.

Bretzfeld: Einbruch in Kelter

Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag in die "Alte Kelter Bretzfeld" ein und verursachten Sachschaden. Der oder die Täter brachten die Türen an der Ost- und Westseite auf, vermutlich um etwas aus den Lagerräumen zu entwenden. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

