POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2022

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Vorfall in Parkhaus gesucht

Nach einem Vorfall in einem Heilbronner Parkhaus am Mittwoch, den 10. August, sucht der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt nach Zeugen. Zwischen 12.50 Uhr und 13 Uhr soll ein unbekannter Mann eine 24-Jährige angesprochen und belästigt haben. In dem Parkhaus eines Einkaufszentrums in der Deutschhofstraße bei einem Kassenautomaten umarmte der Unbekannte die Frau und folgte dieser zu ihrem Auto. Der Mann entfernte sich erst nach deutlicher Ansprache der 24-Jährigen. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden.

- 1,75 Meter groß - 25 bis 29 Jahre alt - dunkle Hautfarbe - bartlos

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 07131 6437600 zu melden.

Ilsfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Montag einen Pkw in Ilsfeld und flüchtete anschließend. Zwischen 5.30 Uhr und 14.30 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den am Fahrbahnrand der Erlenbachstraße geparkten Opel Vectra. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Untereisesheim: Randalierer unterwegs - Zeugen gesucht

Randalierer beschädigten am vergangenen Wochenende die Außenanlage des Mühlbachsees in Untereisesheim. Die Täter rissen unter anderem einen Metallmülleimer aus der Verankerung und besprühten das dort befindliche Holzpavillon mit weißer Farbe. Zudem beschädigten sie die Bitumendacheindeckung des Pavillons. Der Polizeiposten Bad Wimpfen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07063 93340 entgegengenommen.

Heilbronn: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Zu Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Heilbronn nach Zeugen eines Verkehrsunfalls von Dienstag auf Mittwoch. Gegen 22.10 Uhr befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Seat Altea die Salzstraße und bog nach links in die Karl-Wüst-Straße ab. Zur selben Zeit war ein 29-Jähriger mit seinem 1er BMW auf der Karl-Wüst-Straße unterwegs. Beide Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch beide Männer leichte Verletzungen erlitten. Zudem entstand rund 24.000 Euro Sachschaden. Beide Fahrer behaupten, dass ihre Ampel für sie jeweils grünes Licht zeigte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten am Dienstagabend einen E-Scooter in Heilbronn. Zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Gefährt, das an einem Fahrradbügel in der Kaiserstraße mit einem Schloss angekettet war und entwendeten diesen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und das Polizeirevier Heilbronn bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell