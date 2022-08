Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Niederstetten: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

In einen Betrieb in Niederstetten brachen zwei Personen in der Nacht auf Mittwoch ein. Das Geschäft in der Langen Gasse war zwischen 02.45 Uhr und 2.55 Uhr das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten gelangten über ein Fenster in die Geschäftsräume im Erdgeschoss. Ob Sie etwas gestohlen haben, ist bislang nicht bekannt. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

Boxberg: Kopfloses Reh entdeckt - Zeugen gesucht

Ein kopfloses Reh wurde am Sonntagabend neben der Straße zwischen Angeltürn und Berolzheim entdeckt. Vermutlich durch einen nicht gemeldeten Wildunfall kam der Rehbock zu Tode. Der Kopf wurde wohl abgetrennt, um an das Geweih zu kommen. Der Polizeiposten Lauda Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Verbleib des Rehkopfes geben können, sich unter der Telefonnummer 09343 62130, zu melden.

Bad Mergentheim: Taubertalfestival beendet - Polizei zieht Bilanz

Über 1.500 Personen in über 1.000 Fahrzeugen wurden im Zeitraum von Mittwoch, den 10. August, bis Montag, den 15. August, in und um Bad Mergentheim kontrolliert. Die Polizei hatte über die Dauer des Taubertalfestivals mehrere Kontrollstellen eingerichtet und dort Besucher, die mit einem Fahrzeug anreisten, sowie andere Fahrzeugführer überprüft. 32 Personen mussten wegen des Verdachts des Drogen- oder Alkoholeinflusses eine Blutprobe abgeben. Insgesamt 44 Fahrer müssen mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Zudem stellten die Beamten unter anderem über 50 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und neun Fahrer ohne Führerschein fest. Neben der Sicherstellung von Betäubungsmitteln umfasste die Bilanz der Polizei diverse Verstöße gegen das Waffengesetz, Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherungsschutz, sowie 15 Verstöße gegen das Kfz-Steuergesetz.

