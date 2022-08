Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, unbemerkt Zutritt zu einer Schule in Bad Mergentheim. Innerhalb dieses Zeitraums warfen die Einbrecher eine Glasscheibe der Schule in der Maurus-Weber-Straße ein und betraten dadurch das Gebäude. Im Inneren verstreuten die Unbekannten Müll und trieben Unfug. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Täter verursachten jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen-Gerlachsheim: Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht

Mindestens 2.000 Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einer Schule in Gerlachsheim. Bereits zwischen dem 28. Juli und dem 3. August begaben sich die Täter zu der Schule in der Lindenstraße und schlugen mehrere Glasbausteine kaputt. Der Polizeiposten Lauda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 09343 621320 zu melden.

