POL-F: 220606 - 0591 Frankfurt-Fechenheim: Radfahrer flüchten vor Kontrolle

Frankfurt (ots) - (dr) Am Freitagabend, den 03. Juni 2022, kam es in Sossenheim zu einem Streit zwischen einem 29-Jährigen und einem 36-Jährigen. Nach gegenseitigen Bedrohungen der beiden Männer folgte ein größerer Polizeieinsatz, in deren Verlauf Beamte eine Schreckschusswaffe sicherstellten. Anscheinend brodelte es schon länger in der Westerbachstraße zwischen ...

mehr