Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Polizei bietet kostenlose Pedelec-Trainings in den Osterferien an

es sind noch Plätze frei

Wesel (ots)

Pünktlich zum Start in die Fahrradsaison bietet die Kreispolizeibehörde Wesel wieder kostenlose Pedelec-Trainings in den Osterferien an (Pressemeldung vom 25.03.2022).

Die Verkehrssicherheitsberater weisen darauf hin, dass noch Teilnehmerplätze für folgende Trainingstermine frei sind:

- Montag, 11.04.22, 09.00h - 12.00h, Wesel-Ginderich, Schulplatz - Donnerstag, 21.04.2022, 09.00h - 12.00h, Hamminkeln, Gesamtschule Hamminkeln, Rathausstr. 2 - Freitag, 22.04.22, 09.00h - 12.00, Sonsbeck, Gemeinschaftsgrundschule, Taubenweg 47

Die Teilnehmerzahl ist pro Veranstaltung auf 15 Personen begrenzt. Es gelten die Regeln der jeweils zum Termin gültigen Corona-Schutzverordnung. Das Mitbringen eines eigenen Pedelecs, sowie das Tragen eines eigenen Fahrradhelms, sind für die Teilnahme an dem praktischen Trainingsmodul (Fahrradparcour) verpflichtend. Die Trainings finden soweit wie möglich unter Beteiligung der Kreisverkehrswacht Wesel e. v. statt.

Interessierte können sich gerne unter folgenden Telefonnummern anmelden: 0281-107-7777 oder 0281-107-3220

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell