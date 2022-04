Schermbeck (ots) - Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr soll ein Grundschulkind von einem Unbekannten aus einem blauen Kombi angesprochen worden sein, der sie fragte, ob er sie nach Hause bringen solle. Das Kind befand sich an der Mittelstraße in Höhe der dortigen Post. Sie besucht die Gemeinschaftsgrundschule, die an der Weseler Straße liegt. Das Kind verneinte und ...

