POL-WES: Dinslaken - 76-jährige Radfahrerin verletzte sich schwer

Moers (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 18.00 Uhr und 10.00 Uhr, besprühten Unbekannte drei Garagentore an der Liebigstraße mit blauer Farbe. Sie sprühten auf die Tore die Buchstaben " P M G" und einen stilisierten Phallus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0. Kontakt für Medienvertreter: ...

