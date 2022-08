Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohe-Kreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Montag 8 Uhr bis 15 Uhr in ein Wohnhaus in Neuenstein-Kesselfeld ein. Ein Nachbar rief die Polizei, weil auf der Rückseite eines Gebäudes in der Dorfweinstraße ein Fenster ausgehängt wurde. Die eintreffende Streife stellte fest, dass die unbekannte Täterschaft das gekippte Fenster ausgehängt hatte und die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatte. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche die Tat beobachten, Hinweise auf den oder die Täter geben oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Schöntal: Brennholz entwendet - Zeugen gesucht

Rund 25 Meter Brennholz wurden in der Zeit von Montag bis Mittwoch bei Schöntal-Rossach entwendet. Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen gelangten mit einem größeren Gefährt in den "Kohlengarten" und verluden hier unberechtigterweise vier bis zwölf Meter langes Industrieholz von einem Waldweg. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

