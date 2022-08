Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug am Montag einen geparkten PKW in Mosbach-Neckarelz. Zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr wurde der am Fahrbahnrand der Goethestraße geparkte Ford eines 70-Jährigen beschädigt. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher oder die Verursacherin davon. Zeugen, die die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Auto beschädigt - Wer hat's gesehen?

Eine bislang unbekannte Person trat gegen die Beifahrertüre eines Mercedes in Mosbach. Am Sonntag, den 14. August, von 1 Uhr bis 16.30 Uhr beschädigte der oder die Unbekannte mutwillig den in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellten PKW. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachten konnten. Wer Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell