Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichen von Kfz Anhänger gestohlen

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein 48 Jahre alter Mann aus einem Einbecker Ortsteil hat bei der Polizei den Diebstahl des Kennzeichens EIN-K 70 von seinem Pkw-Anhänger angezeigt. Der Anhänger wurde am Mittwoch, 01.06.2022 gegen 12.00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hannoverschen Straße abgestellt. Am Donnerstag, 02.06.2022, stellte der Geschädigte dann gegen 10..00 Uhr fest, dass das Kennzeichen samt Halterung abgerissen und mitgenommen wurde. Eventuelle Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

