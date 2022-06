Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Am Donnerstag, 03.06.2022, fiel einer Polizeistreife gegen 00.50 Uhr in der Ivenstraße ein Pkw auf, der vermehrt die gesamte Straßenbreite benötigte. Auf das Anhaltsignal wurde zunächst nicht reagiert. Erst mit Einschalten des Blaulichts und mehrfaches Hupen hielt der Wagen schließlich im Walkemühlenweg an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass die Fahrzeugführerin aus Einbeck unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann ein Ergebnis von 1,2 Promille. Die 41 Jahre alte Frau musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

