POL-NOM: Unbekannte beschädigen Parkplatzschilder

Einbeck (ots) - Dassel (pap) Am Mittwoch, 01.06.2022, kam es zu zwei Trickdiebstählen in Dassel und Markoldendorf. Zunächst wurde eine 75 jährige Einwohnerin aus einem Dasseler Ortsteil Opfer eines Diebstahle. Sie wurde gegen 12.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Ilmestraße in Dassel von einer bislang unbekannten Frau durch ein Gespräch abgelenkt. Die Frau hat im Lauf des Gesprächs die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl ...

