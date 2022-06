Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstähle

Einbeck (ots)

Dassel (pap) Am Mittwoch, 01.06.2022, kam es zu zwei Trickdiebstählen in Dassel und Markoldendorf. Zunächst wurde eine 75 jährige Einwohnerin aus einem Dasseler Ortsteil Opfer eines Diebstahle. Sie wurde gegen 12.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Ilmestraße in Dassel von einer bislang unbekannten Frau durch ein Gespräch abgelenkt. Die Frau hat im Lauf des Gesprächs die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl erst als sie ihre Waren bezahlen wollte. Neben einem zweistelligen Bargeldbetrag haben sich noch diverse persönliche Papiere in dem Portemonnaie befunden. Die Täterin konnte nur vage beschrieben werden: blonde Haare, ca. 30 Gegen 13.30 Uhr wurde eine Frau aus Markoldendorf (87) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Ilmebahnstraße in Markoldendorf beim Verstauen ihres Einkaufs von einem Mann und einer Frau in ein Gespräch verwickelt. Sie wurde dadurch so abgelenkt, dass ein dritter Täter aus der Handtasche, die noch im Einkaufswagen lag, das Portemonnaie mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwenden konnte. Die beiden Personen waren ca. 40 Jahre alt, hatten schwarze Haare, südeuropäisch aussehend. Der dritte Täter konnte nicht beschrieben werden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder Fahrzeuge geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

