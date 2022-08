POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.08.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Vorfall in Parkhaus gesucht Nach einem Vorfall in einem Heilbronner Parkhaus am Mittwoch, den 10. August, sucht der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt nach Zeugen. Zwischen 12.50 Uhr und 13 Uhr soll ein unbekannter Mann eine 24-Jährige angesprochen und belästigt haben. In ...

