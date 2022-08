Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohe-Kreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall verursacht und geflüchtet

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Donnerstag zwischen 13.50 Uhr und 14.05 Uhr einen Verkehrsunfall in Künzelsau und flüchtete im Anschluss. Eine 55-jährige Frau stellte ihren Skoda Fabia auf den Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Würzburger Straße ab. Als sie wieder zum Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass ihr PKW am rechten vorderen Kotflügel beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher, für den rund 2.000 Euro hohen Schaden, gab sich nicht zu erkennen. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07940 940440 zu melden.

