Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall mit Feuerwehrfahrzeug - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Unfall in der Feuerbacher-Tal-Straße am Dienstagmittag (02.08.2022) ist ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein Mercedes Sprinter der Feuerwehr war gegen 11.50 Uhr in der Feuerbacher-Tal-Straße aus Richtung Botnang unterwegs und soll dabei das Martinshorn sowie Blaulicht in Betrieb gehabt haben. Kurz vor der Hausnummer 105 wollte der 37-jährige Fahrer des Mercedes einen Ford überholen. Als er sich deshalb bereits auf der Gegenspur befand, bog der 65 Jahre alte Ford-Fahrer nach links auf einen Parkplatz ein. Die beiden Fahrzeuge kollidierten und mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Da die Fahrer jeweils unterschiedliche Angaben machten, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

