Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (02.08.2022) sind ein ziviles Polizeifahrzeug und ein Motorrad im Kreuzungsbereich der Hauptstätter Straße und der Cottastraße kollidiert, wodurch der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Die 28 Jahre alte Beamtin fuhr gegen 16.00 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht sowie Martinshorn aus Richtung Heusteigstraße die Cottastraße entlang und wollte an der Kreuzung nach links in die Hauptstätter Straße einbiegen. Hierbei kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit dem 58-jährigen Motorradfahrer, der aus Richtung Marienplatz stadteinwärts fuhr. Ein Rettungswagen brachte den 58-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu einer Vollsperrung der Hauptstätter Straße und dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

