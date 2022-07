POL-PDMT: Exhibitionist an Kinderspielplatz

Sessenhausen (ots) - Am Samstag, den 16.07.2022 im Zeitraum zwischen circa 02:00 Uhr und 09:45 Uhr, wurde ein amtliches Kennzeichen eines am Straßenrand in der Hauptstraße abgestellten PKW von unbekanntem Tätern entwendet. Zeugenhinweise in dieser Sache werden an die Polizei Montabaur erbeten, Tel. 02602-92260 Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Pressestelle Telefon: 02602-9226-0 www.polizei.rlp.de/pd.montabaur Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

