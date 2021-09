Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer viel zu schnell unterwegs

Espelkamp (ots)

Beinahe doppelt so schnell als erlaubt ist ein Autofahrer auf der Alten Waldstraße in Espelkamp am Donnerstag unterwegs gewesen. Statt der erlaubten 70 km/h zeigte das Messgerät der Polizei Tempo 135 an. Für den 36-jährigen Fahrer aus Rahden dürfte diese enorme Geschwindigkeitsüberschreitung unangenehme Folgen haben. Ihm drohen ein einmonatiges Fahrverbot, eine Geldbuße von 240 Euro sowie zwei Punkte in der Flensburger Verkehrsdatei.

Neben diesem traurigen Spitzenreiter erhalten drei weitere Fahrzeugführer ebenso eine Anzeige. Zudem mussten weitere elf Fahrer im Rahmen der Geschwindigkeitskontrollen am fürhen Abend ein Verwarnungsgeld bezahlen. Bereits am Vormittag war ebenfalls eine Rahdenerin als Verkehrssünderin bei einer Tempokontrolle in Hüllhorst-Ahlsen negativ aufgefallen. Ihr Wagen war innerhalb der Ortschaft mit Tempo 86 bei erlaubten 50 Stundenkilometer vom Messgerät der Polizei erfasst worden.

