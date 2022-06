Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Freitag, 10.6.2022, 20.20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten auf der Kreuzung B 58/Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Ahlen. Als er die Kreuzung passierte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 22-Jährigen, die auf die B 58 in Richtung Ascheberg abbog. Bei dem Unfall wurden die Drensteinfurterin, der 49-Jährige und sein 44-jähriger Beifahrer, beide aus Steinfeld, leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in Krankenhäuser. Kräfte der Feuerwehr banden die aus den beschädigten Autos ausgetretenen Betriebsstoffe. Später erfolgte die Reinigung der Straße durch eine Spezialfirma. Sowohl das Ordnungsamt als auch die Untere Wasserbehörde des Kreises wurden informiert und kamen zum Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

