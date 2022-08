Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Schüsse aus Gasschussanlage

Schüsse aus einer Gasschussanlage führten zu mehreren Einsätzen der Polizei in der vergangenen Woche in Mosbach. Die Beamten fuhren seit Montag mehrmals in die Bereiche Bergfeld, Hardhof und Hardwald, weil Anwohner mehrere Schüsse meldeten. Die Schüsse waren zu meist in den Abendstunden zu vernehmen. Aufgrund der Vorfälle hat das Polizeirevier Mosbach Ermittlungen aufgenommen. Entwarnung konnte die Polizei schließlich am Donnerstagabend geben, als die Ermittler die Ursache der Schüsse feststellen konnten. Ein Jagdpächter hatte die Gasschussanlage aufgestellt, da es zu vermehrten Wildbiss an Feldern gekommen war. Das Landratsamt als Immissionsschutzbehörde hat die weitere Prüfung übernommen.

Buchen: Auto zerkratzt - Wer hat's gesehen?

Eine bislang unbekannte Person zerkratze einen silberfarbenen Audi A6 in Buchen. Am Dienstag, den 16. August gegen 18 Uhr stellte der Halter seinen PKW in der Heinrich-Lauer-Straße am Straßenrand ab. Als er am Donnerstag gegen 17.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass ein langer Kratzer an der Fahrertüre und auf der Motorhaube war. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Tat beobachten konnten. Wer Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Aglasterhausen: Radmuttern gelöst - Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person löste vermutlich in der Zeit von Freitag, 23 Uhr und Dienstag, 10 Uhr Radmuttern an einem PKW in Haßmersheim. Der Halter des Audi A3 bemerkte eine Unwucht des linken vorderen Rades, als er in der Mittlere Staße losgefahren war. Als er in der Folge anhielt, stellte er fest, dass drei von vier Radmuttern bereits verloren gegangen waren. Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche die Tat beobachten, Hinweise auf den oder die Täter geben oder in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

