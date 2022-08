Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Raser aus dem Verkehr gezogen

Am Samstagmorgen, den 20.08.2022, kurz nach 09.00 Uhr, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit, dass er in Ilsfeld, in der Ortsdurchfahrtstraße, einen schwarzen SUV der Marke Cadillac mit auffälliger Fahrweise beobachtet habe, wie dieser in Richtung Flein fuhr. Eine Polizeistreife konnte den Pkw auf der Horkheimer Straße zwischen Flein und B 27 sichten. Durch eine gefährliche Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit konnte sich der 40-jährige Fahrer mit seinem 315 PS starken Cadillac XT5 zunächst einer Kontrolle entziehen. Die Fahrt ging auf der B 27 nach Sontheim, anschließend über Feld- und Wiesenwege zurück in Richtung Flein, von dort fuhr er wieder in die Horkheimer Straße ein und entfernte sich in Richtung Industriegebiet Talheim. Eine weitere Streife konnte den Pkw schließlich in Talheim anhalten. Im Rahmen der Kontrolle musste der Fahrer eine Blutprobe abgeben, der Führerschein wurde einbehalten. Den 40-jährigen Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Gesucht werden Zeugen, welche die Fahrt beobachtet haben. Auch Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, insbesondere die Fußgänger, welche sich an der Fußgängerampel in Ilsfeld befanden, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Weinsberg, unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Neckarsulm: Zimmerbrand

Durch einen überhitzten Kochtopf auf dem Herd kam es am Samstag, gegen 17.00 Uhr, zum Kleinbrand. Beim Löschen wurde eine 31-jährige Frau durch Rauchgase leicht verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung und den dadurch entstanden giftigen Rauchgasen, musste die Feuerwehr die Wohnung entsprechend belüften. Durch die Rußentwicklung entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

