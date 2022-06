Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Ein 47-jähriger Hyundai-Fahrer war am Donnerstag gegen 05:30 Uhr auf der Guttenbrunnstraße in Sindelfingen unterwegs und bog von dort nach rechts in die Donauschwabenstraße ab. Dabei übersah er mutmaßlich einen vorfahrtsberechtigten 60-jährigen Fahrradfahrer, der mit seinem Pedelec auf dem Radweg neben der Donauschwabenstraße in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Allee fuhr. Der Pedelec-Fahrer kollidierte mit dem abbiegenden Hyundai, woraufhin der 60-Jährige stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er musste in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an dem Pkw und etwa 300 Euro an dem Fahrrad.

