Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.08.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Mit über zwei Promille unterwegs

Ein Mann schaute am Samstagabend offenbar zu tief ins Glas bevor er sich in Künzelsau ans Steuer seines Mitsubishi setzte. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass jemand auffällig mit seinem PKW fahren würde und er vermutete, dass dessen Fahrer alkoholisiert sein könnte. In der Spitzwegstraße kontrollierten Polizeibeamte den vorher durch den Anrufer beschriebenen Fahrer. Bei der Kontrolle führte der 51-Jährige einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 2,8 Promille anzeigte. Aufgrund des Testergebnisses musste der Mann die Beamten für eine Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Öhringen: Nach Unfall einfach weggefahren

Einfach weggefahren ist ein Beteiligter eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Öhringen. Eine 23-Jährige befuhr gegen 1 Uhr mit ihrem VW die Römerallee aus der Wohnsiedlung Limespark kommend in Richtung U 11 Ring. Kurz vor der Eisenbahnüberführung kam der jungen Frau auf ihrer Spur ein PKW entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich sie über den rechten Grünstreifen aus. Trotz des Manövers kollidierten die beiden PKW mit der jeweils linken Fahrzeugseite. Ohne sich um den Unfall zu kümmern machte sich der Unbekannte aus dem Staub und fuhr in Richtung Wohngebiet Limespark. An dem VW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Da an dem Fahrzeug des Flüchtigen ebenfalls stärkere Beschädigungen entstanden sein müssten sucht die Polizei nun Zeugen, die einen, auf der linken Seite beschädigten PKW, eventuell ein Opel Mokka, gesehen haben oder den Unfall beobachten konnten. Hinweise gehen an das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300.

Forchtenberg: 3.000 Euro Sachschaden verursacht und abgehauen

Ein Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, einen geparkten PKW in Forchtenberg und machte sich danach aus dem Staub. Im genannten Zeitraum blieb der Unfallverursacher vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem PKW an einem am rechten Fahrbahnrand der Sindringer Straße geparkten BWM hängen. Ohne sich um den dadurch entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro zu kümmern machte sich der Unbekannte davon. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

