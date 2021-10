Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 201021-818: Überholmanöver fordert einen Verletzten

Marienheide (ots)

Bei dem Versuch auf der Klosterstraße einen Trecker zu überholen, ist ein 62-Jähriger am Dienstagnachmittag (19. Oktober) in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen eines 44-Jährigen kollidiert. Der 44-Jährige aus Marienheide kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Um 14:50 Uhr fuhr der 62-Jährige Autofahrer aus Bergneustadt auf der Klosterstraße und beabsichtigte in Höhe des Ortsteils Griemeringhausen einen Trecker zu überholen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem ihm entgegen kommenden 44-Jährigen, der in Richtung Marienheide unterwegs war. Obwohl der 44-Jährige noch versuchte mit seinem Skoda auszuweichen und dabei gegen die Schutzplanke fuhr, konnte er die Kollision mit dem Wagen des 62-Jährigen nicht verhindern. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

