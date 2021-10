Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei lädt zum Kaffee ein

Gummersbach (ots)

Vergangene Woche startete die Polizei in Nordrhein-Westfalen das Format "Coffee with a Cop. Die Idee stammt ursprünglich aus den USA und hat sich dort in wenigen Jahren als Standard etabliert. Es bietet Bürgerinnen und Bürgern als auch der Polizei die Möglichkeit, bei einem Kaffee in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.

Am Donnerstag, 21. Oktober, macht der Oldtimer Kaffee-Truck der Polizei nun Halt in der Gummersbacher Innenstadt gegenüber vom Lindenplatz. Ab 10 Uhr serviert ein Barista-Experte kostenlos Kaffee-Köstlichkeiten, Kakao und Tee. Die Polizei hofft auf möglichst viele Besucher, die sich zu einem Plausch dazu gesellen. Mit vor Ort wird auch die mobilen Beratungsstelle der Polizei sein, so dass Sie sich im Rahmen der Kaffeepause auch zu Themen der Kriminal- oder Verkehrsunfallprävention informieren können.

