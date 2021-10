Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Friedewald - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Friedewald (ots)

Am 11.10.2021, gegen 07:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Lkw-Fahrer das Tankstellengelände an einer Tankstelle in der Ortslage Friedewald. Nach dem Tankvorgang wollte der Fahrer sein Gefährt wenden und stieß bei diesem Wendevorgang gegen eine Zapfsäule. Diese wurde bei dem Zusammenstoß stark beschädigt; es entstand hoher Sachschaden der noch nicht beziffert werden konnte.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell