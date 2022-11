Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schwelm (ots)

Am Donnerstag, dem 17.11.2022 ereignete sich in Schwelm auf der Carl-vom-Hagen-Straße in Höhe der Zufahrt zu McDonalds und Roller ein Verkehrsunfall.

Eine 56 jährige Ennepetalerin befuhr mit ihrem Pkw (BMW) die Carl-vom-Hagen-Straße in Fahrtrichtung Viktoriastraße und beabsichtigte links in die Zufahrt zum McDonalds/Roller einzubiegen. Dabei übersieht Sie einen 61 jährigen Gevelsberger, welcher mit seinem Pkw (Smart) die Carl-vom-Hagen-Straße in Fahrtrichtung Talstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurden beide Personen leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand Sachschaden von etwa 10.000EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell