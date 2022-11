POL-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gevelsberg (ots) - Ein bisher unbekannter Tatverdächtiger betrat am Donnerstag (17.11), gegen 21:00 Uhr, den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Hagener Straße. Er näherte sich dem Kassenbereich und hielt der Angestellten eine Schusswaffe vor. Er forderte die Einnahmen aus der Kasse und steckte diese in eine mitgeführte Tüte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Angestellte blieb unverletzt. Im ...

