Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kiosk eingebrochen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht zum Montag (31.10.2022) in einen Kiosk an der Nordbahnhofstraße eingebrochen und hat Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Zeugen beobachteten den Mann kurz vor Mitternacht, wie er aus dem Kioskfenster stieg und in Richtung Pragstraße davonging. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann, trafen ihn aber nicht mehr an. Am Kiosk entdeckten die Polizisten dann ein aufgehebeltes Fenster. Im Inneren hatte der Unbekannte offenbar mehrere Regale durchwühlt und die Kasse geöffnet. Der Flüchtige war etwa 30 bis 35 Jahre alt, schwarz gekleidet und hatte schwarze Haare sowie einen schwarzen Bart. Er hatte zwei schwarze Rucksäcke und eine weiße Tüte dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu melden.

