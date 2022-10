Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 25-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 33 Jahre alter Mann hat am Samstag (29.10.2022) eine 25-Jährige in der Katharinenstraße sexuell belästigt. Die 25 Jahre alte Frau war gegen 03.30 Uhr im Bereich der Katharinenstraße / Pfarrstraße unterwegs, als ihr der 33-Jährige entgegenlief und ihr sein Geschlechtsteil zeigte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin in der Rosenstraße vorläufig fest und setzten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

