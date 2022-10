POL-S: Graffitisprayer auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstagmittag (29.10.2022) an der Stadtbahnhaltestelle "Dobelstraße" einen 34-Jährigen vorläufig festgenommen, der kurz zuvor einen 41 Jahre alten Fahrscheinprüfer bei der Fahrscheinkontrolle weggestoßen haben soll. Der 34-Jährige war gegen 12.20 Uhr in der Stadtbahn der Linie U6 vom Schlossplatz in Richtung Flughafen/Messe unterwegs, ohne einen gültigen Fahrschein ...

