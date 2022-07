Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Maulach - Auffahrunfall mit mehreren verletzten Personen

Aalen (ots)

Am Samstagabend gegen 18:10 Uhr musste eine 58 Jahre alte Hyundaifahrerin kurz vor Maulach ihr Fahrzeug zum Stillstand abbremsen, da ein anderer Autofahrer von der L2218 nach links in Richtung Maulach abbiegen wollte. Zwei nachfolgende Fahrzeuglenker bemerkten dies zu spät, so dass ein 32 Jahre alter Fiatfahrer und eine 34 Jahre alte Fordfahrerin auf den Hyundai auffuhren. Bei dem Unfall wurden zwei Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers im Alter von 30 und 5 Jahren leicht verletzt. Ebenfalls wurde die Fahrerin des Fords leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 13000 Euro. Zur Versorgung der verletzten Personen waren 5 Rettungswagen und 3 Notärzte vor Ort.

