Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Reihenhaus - Täter stehlen Schmuck und Bargeld

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Kanzlerfeld

03.11.2021, 15.30-17.30 Uhr

Über die Terrassentür gelangten die Täter in das Wohnhaus, das sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Die Polizei führte eine Spurensuche durch und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Am Mittwochnachmittag hatte das Ehepaar ihr Wohnhaus verlassen und zuvor sämtliche Türen und Fenster geschlossen. Als der Mann etwa zwei Stunden später nach Hause kam, bemerkte er zunächst, dass es im Erdgeschoss und ungewöhnlich kühl geworden war. Kurz darauf musste er feststellen, dass im Obergeschoss nicht nur das Licht brannte, sondern auch, dass Schränke durchwühlt worden waren.

Während der Abwesenheit der Bewohner hatten sich am Nachmittag bislang Unbekannte auf das Grundstück des Reihenhauses begeben. An der Gebäuderückseite brachen sie die Terrassentür auf und gelangten auf diesem Weg in das Wohnhaus. Im Obergeschoss durchsuchten sie Schränke und Regale.

Nach einer ersten Durchsicht wurde Schmuck und Münzgeld entwendet. Die Schadenshöhe steht zum aktuellen Ermittlungsstand noch nicht fest.

Die Polizei führte am Tatort eine Spurensuche durch und leitete ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruch ein.

Am vergangenen Wochenende informierte die Polizei Braunschweig zum Tag des Einbruchschutzes in der Innenstadt zu präventiven Maßnahmen. Eine kostenlose und produktneutrale Beratung können Sie unter 0531/476-2005 oder unter bfk@pi-bs.polizei.niedersachsen.de mit uns vereinbaren.

