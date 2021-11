Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Altewiekring/Kastanienallee 02.11.2021, 20 Uhr

Beim Linksabbiegen kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Am Dienstagabend befuhr die 46-jährige Fahrerin eines Skoda den Altewiekring in Richtung Hauptbahnhof. Zeitgleich war ein 94-Jähriger mit seinem Daimler in entgegengesetzter Richtung unterwegs.

An der Kreuzung Altewiekring/Kastanienallee bog der 94-Jährige nach links in Richtung stadteinwärts ab, ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda der 46-Jährigen, die weiter geradeaus fahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos auf den Geh- und Radweg geschleudert, wo sie schließlich zum Stehen kamen. Die Fahrzeuge waren erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Autofahrerin sowie der Autofahrer wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr für die Beteiligten.

