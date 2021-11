Polizei Braunschweig

POL-BS: Unfall auf dem Hagenring - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hans-Sommer-Straße / Hagenring, 30.10.2021, 11.08 Uhr

Beim Abbiegen verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen.

Ein 23-jähriger Wolfenbütteler befuhr mit seinem BMW die Hans-Sommer-Straße stadteinwärts. Er wollte nach links in den Hagenring abbiegen und musste zunächst an der Ampel warten. Als er anfuhr, verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte in zwei auf dem Hagenring geparkte Autos. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Unfall massiv beschädigt. Der Braunschweiger wurde nicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

