Polizei Braunschweig

POL-BS: Geldautomat in Rautheim gesprengt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rautheim,

30.10.2021, 02.29 Uhr

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Rautheim gesprengt.

In der Nacht auf Samstag kam es in Rautheim zu einer Detonation. Unbekannte Täter hatten den Geldautomaten am dortigen Einkaufszentrum gesprengt. Die Polizei war schnell vor Ort, konnte aber keine Tatverdächtigen mehr antreffen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Der Kriminaldauerdienst nahm den Tatort auf und sicherte Spuren. Durch die Explosion wurde das Gebäude beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in Rautheim Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0541/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell