Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährige unsittlich berührt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstag (29.10.2022) eine 21 Jahre alte Frau in einem Lokal an der Forststraße unsittlich berührt. Der Mann warf zunächst gegen 03.20 Uhr einen Eiswürfel nach der 21-Jährigen, woraufhin sie ihn zur Rede stellte. Daraufhin griff der Unbekannte ihr unvermittelt an die Brust und übergoss die Frau mit einem Glas Wasser. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 25 Jahre alten und zirka 170 Zentimeter großen Mann mit kräftiger Statur, schwarzen Haaren und einem dunklen Bart. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine grau-karierte Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell