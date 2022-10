Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Tankstelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht auf Sonntag (30.10.2022) versucht, in eine Tankstelle an der Neckartalstraße einzubrechen. Der Täter versuchte zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr die Eingangstüre aufzuhebeln, was misslang. Daraufhin beschädigte er eine Außenlampe der Tankstelle im Wert von zirka Hundert Euro. Der Täter war zirka 35 bis 40 Jahre alt, schlank und zirka 170 Zentimeter groß. Er hatte kurze, glatte, dunkle Haare, einen Vollbart und trug dunkle Kleidung, eine blaue Jeans und blaue Sneakers. Außerdem hatte er einen türkisfarbenen Rucksack dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell