Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 25-Jährigen am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 2. Juni 2022 um 14:20 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof Gronau einen 25-jährgen Deutschen. Der Mann reiste zuvor mit der grenzüberschreitenden Regionalbahn RB 51 von Enschede nach Gronau nach Deutschland. Im Rahmen der Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende gleich mit drei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft in Münster aufgrund von Diebstahl geringwertiger Sachen, Erschleichen von Leistungen und Sachbeschädigung gesucht wurde. Insgesamt musste der Verurteilte eine Geldstrafe in Höhe von 3960 EUR bezahlen oder eine 166-tägige Haftstrafe verbüßen. Da der Mann die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, erfolgte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt in Münster.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell