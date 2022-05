Polizei Hamburg

POL-HH: 220518-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 79-jährigem Mann

Hamburg (ots)

Zeit: 17.05.2022, 14:17 Uhr, Ort: Hamburg-Rothenburgsort, Billwerder Neuer Deich

Die am frühen Dienstagabend eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach Bernd Rudolf E. ist beendet.

Zum Hintergrund wird zunächst auf die vorangegangene Pressemitteilung verwiesen (220517-4., zu finden unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6337).

Der Vermisste wurde am späten Dienstagabend von Einsatzkräften der Bundespolizei wohlbehalten in einem Zug in Schwerin angetroffen. Die Beamten veranlassten seinen Rücktransport nach Hamburg.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen wurden daher eingestellt.

Original-Content von: Polizei Hamburg