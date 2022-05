Polizei Hamburg

POL-HH: 220517-4. Vermisstenfahndung nach 79-jährigem Mann

Hamburg (ots)

Zeit: 17.05.2022, 14:17 Uhr

Ort: Hamburg-Rothenburgsort, Billwerder Neuer Deich

Seit heute Mittag wird der 79-jährige Bernd Rudolf Erber aus Hamburg-Rothenburgsort vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach ihm und bittet um Hinweise.

Der 79-Jährige war heute gemeinsam zuletzt in einem Bus im Bereich der Hamburger Innenstadt an der Haltestelle Rathausmarkt gesehen worden. Möglicherweise ist er weiter mit diesem Bus der Linie 3 in Richtung Stadionstraße gefahren.

Herr Erber ist nach Angaben seiner Angehörigen orientierungslos und benötigt dringend Medikamente.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: - Etwa 185 cm groß - Europäisches Erscheinungsbild - Graue/weiße Haare - Bekleidet mit blauer Jeanshose, dunkleblauem T-Shirt und dunkelblauer Sommerjacke

Ein Lichtbild des Vermissten ist dieser Meldung angehängt.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

