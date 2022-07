Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth:(No)

Am Dienstag, 26.07.2022 kam es gegen 12:15 Uhr im Bockenemer Netto- Markt zu einer Bedrohung einer Betreuerin, die dort mit mehreren Hortkindern einkaufen wollte. Die 32-jährige Betreuerin hielt sich im Kassenbereich mit 3 Hortkindern im Alter von 9-10 Jahren auf, als eine weibliche Person auf die Gruppe zukam. Die Frau schrie die Betreuerin und Kinder sofort lautstark an. Unter anderem soll sie der Gruppe damit gedroht haben alle zu erschießen. Wörtlich habe sie gesagt, dass sie mit einem Maschinengewehr kommt und alle abknallt. Die Betreuerin habe dann schnellstmöglich den Supermarkt mit den Kindern verlassen. Auch andere Personen, die sich im Kassenbereich aufhielten, wären erschrocken und verängstigt zurückgewichen. Nachdem die Gruppe den Supermarkt verlassen hatte, wurden sie noch ein Stück von der offensichtlich verwirrten Frau verfolgt. Auch auf dem Parkplatz des Marktes schrie die Frau weitere Drohungen in Richtung der Betreuerin. Diese flüchtete mit den Kindern dann auf das Gelände der Grundschule. Das Grundstück der Schule ist mit einem Zaun umgeben. Die Betreuerin verschloss von Innen dann das Tor, sodass die Frau nicht auf das Schulgelände gelangen konnte. Die Frau versuchte noch zunächst den Zaun zu übersteigen, gab das dann aber erfolglos auf und entfernte sich anschließend vom Ort. Die Betreuerin hatte zwischenzeitlich bereits die Polizei verständigt. Der Polizei traf die Frau auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an. Es handelte sich um eine amtsbekannte 29-jährige Bockenemerin, die offensichtlich psychische Probleme hat. Die Frau ist zudem auch noch die Tante von einem der Hortkinder. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei verhielt sich die Frau aggressiv und äußerte Unverständnis darüber, dass die Polizei erschienen sei. Um weitere Maßnahmen einleiten zu können, bittet die Polizei in Bad Salzdetfurth darum, dass sich weitere Zeugen des Vorfalles unter der Rufnummer 05063-9010 melden.

