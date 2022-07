Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Werkzeugkisten in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(wie) Ein bislang unbekannter Täter verschafft sich in der Zeit von Sonntag, dem 24.07.2022, 21:00 Uhr, bis Montag, den 25.07.2022, 10:05 Uhr gewaltsam Zugang zu einem verschlossenen Holzschuppen in der Schuhstraße in 31008 Elze. Anschließend entwendet der Täter aus diesem zwei Werkzeugkisten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068 93030 bei der Polizei in Elze zu melden.

