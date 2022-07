Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw überschlägt sich nach Kollision mit Lkw - Fahrer leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bf). Am Vormittag des 26.07.2022 kam es auf der A7 in Höhe der Anschlussstelle Rhüden in Fahrtrichtung Kassel zu einem Verkehrsunfall.

Ein auf dem mittleren Fahrstreifen fahrender Pkw kollidierte mit der Achse des Anhängers eines Sattelzuges, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Durch den Zusammenstoß verlor der 20-jährige Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Fahrer in Folge des Unfalls leicht verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der beteiligte Pkw wurde bei dem Unfall stark beschädigt und musste geborgen werden. Am Lkw entstanden lediglich geringe Schäden.

Die Anschlussstelle Rhüden ist zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund von Fahrbahnschäden noch weiterhin gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell