POL-HI: Beziehungsstreit eskaliert

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM (bf). In den Abendstunden des 22.07.2022 kam es in der Hildesheimer Wallstraße zu einem Raub. Ein 72-jähriger Mann saß auf einem dortigen Pflanzstein, als plötzlich zwei unbekannte Täter aus unbekannter Richtung an ihn herantraten. Der Mann wurde geschubst, im selben Moment zogen die Täter im die Geldbörse mit Bargeld in mittlerem zweistelligen Wert und eine Schachtel Zigaretten aus ...

