Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 22.07.2022 bis 24.07.2022

Hildesheim (ots)

(bru)Personen, die Hinweise zu den nachfolgend aufgeführten Straftaten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Wechselseitige Körperverletzung, Beleidigung in Gronau, Eitzumer Weg.

Am 23.07.2022 kam es gegen 17.10 Uhr am o.a. Ort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Gronauer sowie einem 36-jährigen Gronauer. Bei der Auseinandersetzung zogen sich beide Beteiligte leichte Verletzungen zu und tauschten zudem diverse Beleidigungen aus. Beide Beteiligte erwartet nun jeweils ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Werkzeugdiebstahl in Gronau, OT Haus Escherde

Im Tatzeitraum vom 21.07.2022, 20.30 Uhr bis 22.07.2022, 20.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Haus Escherde in der Straße "Am Mühlenteich" von einem Grundstück eine Wasserwaage sowie 6 Schraubzwingen, die dort für einen Zaunbau genutzt wurden. Der Wert der entwendeten Werkzeuge wird auf ca. 150.- Euro geschätzt.

Pkw-Aufbruch in Gronau, Kuhmasch

Im Tatzeitraum vom 21.07.2022, 19.00 Uhr, bis 22.07.2022 ca. 13.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter am o.a. Ort in einen geparkten Pkw Honda ein, indem sie eine Seitenscheibe einschlugen. Aus dem Pkw-Innenraum wurden ein Bluetooth-Adapter, Getränke und Süßigkeiten entwendet.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 24.07.2022 gegen 15.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Bennigsen mit seinem Fahrzeug die Landesstraße 480 von Betheln in Richtung Gronau in unsicherer Fahrweise, sog. "Schlangenlinien". Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, ein Atemalkoholtest konnte von ihm nicht durchgeführt werden. Dem Fahrer wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 3

Am 23.07.2022 führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der B 3 im Bereich Elze - Sorsum in der dortigen 70 km/h-Zone eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Hierbei wurden insgesamt 11 Verkehrsteilnehmer festgestellt, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die höchste festgestellte Geschwindigkeit betrug 98 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell